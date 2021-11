Italia U21, i convocati di Nicolato per Bosnia e Svezia

Quinta partita di qualificazione europea venerdì 12 a Dublino (diretta Rai 2 ore 18.30). Martedì 16 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone l’amichevole con la Romania

Ad un mese dalle ultime due gare di qualificazione con la Bosnia ed Erzegovina e la Svezia – la prima vinta 2-1 e la seconda pareggiata 1-1 – la Nazionale Under 21 torna in campo per riprendere il cammino europeo. La prossima tappa, quinta gara del girone, è venerdì 12 al “Tallaght Stadium” di Dublino (diretta Rai2 ore 18.30) contro la Repubblica d’Irlanda. Seconda in classifica con dieci punti, ad una lunghezza dalla capolista Svezia che ha giocato una partita in più, l’Italia cercherà di allungare il passo nei confronti delle due inseguitrici, Montenegro e Irlanda entrambe a quota sette, mentre in penultima posizione c’è la Bosnia con cinque punti e fanalino di cosa il Lussemburgo fermo ad uno.