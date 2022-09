Italia U21, i convocati per Inghilterra e Giappone

Inizia dal ritiro di Castel di Sangro la stagione della Nazionale Under 21, attesa da due amichevoli: giovedì 22 alle ore 17.30 allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” contro l’Inghilterra (diretta Rai2) e lunedì 26 alle 15.30 al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro contro il Giappone (diretta RaiSport), prime due tappe di avvicinamento alla fase finale dell’Europeo, in programma il prossimo anno tra Romania e Georgia. "Abbiamo quattro partite per preparare l’Europeo, due adesso e due a marzo, per questo ho chiesto di poter affrontare squadre in grado di metterci in grande difficoltà – le parole del tecnico Paolo Nicolato in conferenza stampa –. Da questo tipo di impegni possiamo capire dove dobbiamo lavorare. Veniamo da 10 partite dove non abbiamo mai perso, ma abbiamo bisogno di confrontarci con le migliori. Mi auguro che i ragazzi non interpretino queste partite come amichevoli e sarà lo stesso per me: sappiamo che avremo partite difficili e voglio vedere come la squadra reagirà davanti a queste avversarie".