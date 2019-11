Italia U21, Kean: “Risposto sul campo alle polemiche. La Nazionale maggiore? Ci spero…”

Larga vittoria per l’Italia Under 21, che nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2021 ha travolto per 6-0 l’Armenia. Tra i protagonisti del match Moise Kean, autore di una doppietta. Queste le sue parole al triplice fischio finale.

RISPOSTA – “Le polemiche? Ho risposto sul campo, non ci sono altri metodi. Abbiamo dimostrato di essere superiori, giocando un ottimo calcio. I complimenti del mister? Fanno piacere, è un tecnico che lavora molto. Noi siamo un’ottima squadra e dobbiamo lavorare per passare il girone. La Nazionale maggiore? Certo che ci spero, è il sogno di tutti. Questa doppietta la dedico alla mia famiglia, che mi sta sempre vicino”.