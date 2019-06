Italia U21, le parole di Cutrone, Locatelli e Calabresi dopo il 3-1 al Belgio

L’attaccante Patrick Cutrone finalmente si è sbloccato e non capitava da gennaio, quando con la maglia del Milan ha segnato una doppietta in Coppa Italia alla Sampdoria. Ecco le parole rilasciate a Rai Sport dopo il 3-1 dell’Italia Under 21 al Belgio che tiene vivo il sogno semifinale per gli azzurrini all’Europeo di categoria: “È stata una grandissima emozione segnare, quasi veniva da piangere: ho passato un momento non bello, per il poco minutaggio e altre cose. Sono contento per gol e ora speriamo che la Francia lunedì sera con la Romania faccia il suo (se finisse pari, Italia fuori, ndr). Il 5-0 della Spagna purtroppo sì, complica le cose, hanno fatto più gol di quelli che a noi servivano. Ora dobbiamo affidarci alle altre squadre, speriamo bene. Vogliamo andare il più avanti possibile, non ci ricapiterà più una cosa del genere, qui davanti alla nostra gente. Vogliamo andare avanti e speriamo che la fortuna ci assista”.

Amaro Manuel Locatelli, consapevole che le possibilità di semifinale siano ridotte al lumicino: “Le speranze sono poche, è un problema e lo so anche io. Per me è colpa nostra, è la sconfitta con la Polonia che ci condanna a questa situazione, non dovevamo. Bisogna solo sperare”.

Anche Arturo Calabresi ha commentato la partita: “Se siamo secondi un motivo c’è, bisognava fare meglio con la Polonia. Non mi aspetto un biscotto fra Francia e Romania, se finirà pari usciremo a testa alta, altrimenti vedremo”.