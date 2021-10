Italia U21, Lucca: “Felice del mio percorso e delle parole di Mancini”

Grazie ai suoi gol, l’attaccante del Pisa è il giocatore del momento: “Sono contento del mio percorso”. Domani pomeriggio la squadra partirà per Zenica, dove scenderà in campo venerdì (diretta Rai2 ore 17.30)

Redazione ITASportPress

Sei gol in sette partite giocate e la leadership nella classifica cannonieri, un ruolino di marcia niente male per Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, classe 2000. Grazie a questo biglietto da visita, l’azzurrino si propone come il giocatore del momento. Dopo i successi in campionato – anche grazie ai suoi gol il Pisa guida la classifica della serie B – Lucca ha disputato ad ottobre una ventina di minuti della gara di qualificazione che l’Under 21 ha giocato contro il Montenegro: subentrato a Colombo, è andato anche vicino al gol. A complimentarsi con lui sono stati in tanti in questo periodo, ma più di ogni altro l’attaccante ha gradito le parole del ct Roberto Mancini che ha sottolineato le sue doti, la validità del suo percorso, ammettendo che lo sta seguendo con interesse.

“Sono contentissimo – ha dichiarato oggi Lucca - del percorso che sto facendo e che il ct Mancini abbia detto queste parole su di me. Cerco sempre di dare il massimo e di migliorarmi settimana dopo settimana. Un mio sogno? Sto lavorando per fare il meglio possibile e sto dando tutto me stesso per raggiungere nuovi obiettivi”.

Nato a Moncalieri, comune in provincia di Torino, inizia la carriera nelle giovanili dei granata, dove rimane fino ai 16 anni per poi giocare nei dilettanti prima con il Chieri e poi con l'Atletico Torino in Promozione. Fisicamente somiglia a Luca Toni, ma il suo idolo è Ibrahimovic. “Pur essendo alto due metri – spiega - me la cavo anche con i piedi, però i miei punti di forza sono la fisicità ed il colpo di testa. Sono partito dai dilettanti per cercare di arrivare sempre più in alto, un percorso che mi ha aiutato a capire veramente le difficoltà prima di arrivare ai professionisti. Ho cercato nel mio piccolo di dare sempre il massimo prendendo spunto dai giocatori più bravi ed esperti. Punti di riferimento? Ibrahimovic è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, e adesso giovane come me c'è anche Haaland che mi piace molto a livello di fisicità, di progressione con la palla, fa gol, quindi è un attaccante completo”.

Nel gruppo Under 21 si è inserito senza problemi: “Sicuramente devo tanto alla mia società, alla città, ai tifosi e ai miei compagni, tutti mi hanno dato fiducia e sto vivendo un bellissimo periodo, Sono sereno. Per quanto riguarda l’Under 21, siamo una squadra forte, competitiva, anche perchè c'è chi gioca nella massima serie e tanti in B. Qui ho stretto un rapporto in particolare con Mulattieri, con cui da subito ci siamo parlati, e con Papetti. Ho la percezione che le prossime due gare con la Bosnia e con la Svezia sono davvero molto importanti. Ho la fortuna di essere qui, siamo concentrati e dobbiamo avere un unico obiettivo per portare a casa il risultato”.

