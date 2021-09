Italia U21-Lussemburgo, le probabili formazioni e dove vederla

Stasera azzurri contro il Lussemburgo per Euro 2023. il tecnico assicura: “E’ una squadra molto giovane, ma garantisco sull’impegno e la volontà di tutti”

Una Nazionale, la nuova Under 21, che riparte da due gruppi distinti, uno di “veterani” e l’altro di giovani alla prima convocazione. “C’è tutto da ricostruire – spiega il tecnico Paolo Nicolato nella conferenza stampa della vigilia – e per questo ci vorrà pazienza. Il gruppo è giovane, molti di questi ragazzi non hanno grandi esperienze e quindi avremmo bisogno di un po' più di tempo. In questi giorni ci siamo concentrati su poche cose, non abbiamo inserito troppi concetti in questa fase visto che ci sono molti ragazzi nuovi. Le partite le utilizzeremo per approfondire le conoscenze”.