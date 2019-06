Italia U21, Mandragora: “Lavoreremo per migliorarci. Pensiamo alla prossiama e speriamo…”

Una sconfitta che brucia per l’Italia Under 21 questa sera contro la Polonia, che complica e non poco il discorso qualificazione per le semifinali dell’Europeo. Ecco come ha commentato il k.o. di stasera il capitano degli azzurrini Rolando Mandragora ai microfoni di Rai Sport. “Sì, ho avuto una grande occasione ma non è andata come volevo, ancora sul punteggio di 0-0. Credo che dobbiamo continuare a lavorare, pensare alla prossima partita, vincere e sperare (servirà infatti guardare anche il risultato sull’altro campo fra Spagna e Polonia, ndr). Nel primo tempo abbiamo creato molto, ma non siamo riusciti a finalizzare; la ripresa è stata inevitabilmente più confusa, volevamo riprenderla a tutti i costi. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorarci, da domani ci metteremo al lavoro e proveremo a fare un grande match”.