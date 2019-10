Italia U21, Marchizza infortunato lascia il ritiro: al suo posto Bellanova

Non solo Moise Kean squalificato, l’Italia Under 21 perde anche Riccardo Marchizza. Il difensore dello Spezia lascia il ritiro della Nazionale a causa dell’infortunio rimediato nella sfida contro l’Irlanda. Per il classe ’98 si tratta di un problema muscolare alla coscia sinistra.

Il ct Nicolato ha deciso di convocare al suo posto il difensore del Bordeaux, Raoul Bellanova, classe 2000. Dopo il pari per 0-0 contro la Nazionale irlandese, l’Italia dovrà quindi fare a meno di questi due giocatori per la sfida di lunedì serà in Armenia, altro match valido per le qualificazioni agli Europei.