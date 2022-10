Italia U21, martedì sorteggi per Europeo. Le fasce e i possibili avversari

Al The Romanian Atheneum di Bucarest (estrazione al via alle ore 18), la squadra di Nicolato inserita in seconda fascia

Redazione ITASportPress

La Nazionale Under 21 è pronta a conoscere le sue avversarie nella fase finale dell'Europeo, in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023. Martedì 18 ottobre, con inizio alle 18, al The Romanian Atheneum di Bucarest gli Azzurrini saranno inseriti nell'urna 2 assieme a Paesi Bassi, Inghilterra e alla Romania. Al sorteggio parteciperanno 16 squadre: Georgia e Romania (le due nazioni ospitanti), le nove vincitrici dei gironi di qualificazione (tra cui l'Italia), la migliore seconda e le quattro vincitrici degli spareggi. I Gruppi A e C si giocheranno in Georgia (Batumi, Kutaisi, Tbilisi), i Gruppi B e D in Romania (a Bucarest e Cluj). A rappresentare l'Italia ci sarà il tecnico Paolo Nicolato.

Le squadre, una per ogni fascia, verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro nazionali ciascuno. Le prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta. Per la programmazione delle partite, alle federazioni ospitanti (Georgia e Romania) vengono assegnate rispettivamente le posizioni A1 e B1. Le 16 squadre sono divise in quattro fasce in base alla loro posizione nel ranking UEFA per nazionali Under 21 (Italia settima).

L'Europa avrà tre posti al torneo calcistico maschile dell'Olimpiade di Parigi 2024, senza contare la nazione ospitante, la Francia, qualificata automaticamente. Le migliori tre classificate alla fase finale (oltre alla Francia e all'Inghilterra, che non può qualificarsi) parteciperanno al torneo. Se necessario, si disputerà uno spareggio a Bucarest.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Fascia 1

Spagna (coefficiente 41,837)

Portogallo (40,130)

Germania (campione in carica, 39,668)

Francia (37,887)

Fascia 2

Paesi Bassi (36,626)

Inghilterra (35,798)

Italia (35,244)

Romania (nazione ospitante, posizione B1, 32,140)

Fascia 3

Croazia (31,945)

Svizzera (31,744)

Belgio (31,550)

Repubblica Ceca (30,455)

Fascia 4

Ucraina (29,362)

Norvegia (27,872)

Israele (25,732)

Georgia (nazione ospitante, posizione A1, 24,442)

GLI STADI

Georgia

Batumi, Batumi Arena: 3 partite del Gruppo C, semifinale, finale

Kutaisi, Stadio Ramaz Shengelia: 3 partite del Gruppo C, quarto di finale

Tbilisi, Stadio Mikheil Meskhi: 3 partite del Gruppo A, quarto di finale

Tbilisi, Stadio Boris Paichadze: 3 partite del Gruppo A (partite della Georgia)

Romania

Bucarest, Stadio Giulești: 3 partite del Gruppo B, quarto di finale

Bucarest, Stadio Steaua: 3 partite del Gruppo B (partite della Romania), semifinale

Cluj-Napoca, Stadio CFR Cluj: 3 partite del Gruppo D

Cluj-Napoca, Cluj Arena: 3 partite del Gruppo D, quarto di finale

IL CALENDARIO

Gruppo A/Gruppo B: 21, 24, 27 giugno

Gruppo C/Gruppo D: 22, 25, 28 giugno

Quarti di finale: 1 e 2 luglio

Semifinali: 5 luglio

Finale: 8 luglio

Griglia della fase a eliminazione diretta

Quarto di finale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C

Quarto di finale 2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A

Quarto di finale 3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D

Quarto di finale 4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4

Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2