Italia U21, Nicolato: “Contro la Svezia mi aspetto prestazione importante”

Il CT della Nazionale alla vigilia della sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria

Vigilia per l' Italia U21 del CT Paolo Nicolato che domani se la dovrà vedere contro la Svezia nella sfida del girone di qualificazione ad Euro 2023. Il commissario tecnico degli Azzurrini ha fatto il punto sui suoi e ha presentato i temi caldi della sfida in conferenza stampa.

SFIDA - Sul match: "Mi aspetto una gara diversa rispetto all'altra sfida con la Svezia. Sarà una partita di buon livello e una squadra che ci farà soffrire. Non sarà una gara a senso unico, dovremo saper attaccare bene contro una squadra propositivo, dobbiamo saper leggere i momenti. Sono gare che ti fanno crescere, come è successo nell'ultimo quarto d'ora con la Bosnia. Non c'è mai niente di scontato". "Sfida chiave? Le squadre che possono giocarci la qualificazione siamo noi, la Svezia e l'Irlanda. Tutti gli scontri diretti hanno il loro peso, dobbiamo giocare con l'ambizione di vincere le partite".