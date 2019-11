Italia U21, Nicolato: “Destinati a crescere ancora. Kean? Con me è perfetto”

Netta affermazione dell’Italia Under 21, che a Catania, nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2021, ha travolto per 6-0 l’Armenia. Queste le parole del commissario tecnico Paolo Nicolato al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Sono molto soddisfatto per le reti fatte, ho visto una squadra che è stata brava a giocare su un terreno non ottimale. Non era facile. Noi siamo destinati a migliorare: ogni passo che facciamo deve essere un passo in avanti. Kean? Ha avuto un grande spirito, con me è perfetto. Irlanda? E’ ancora tutto aperto, la strada è ancora lunga. Noi stiamo avendo risultati e le sensazioni sono positive”.