Italia U21, Nicolato: “Europeo? Non abbiamo pressioni ma vincere non è l’unica cosa che conta…”

Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al Corriere dello Sport dopo aver centrato la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il tecnico degli Azzurrini ha fatto il punto sulla squadra e soprattutto sul percorso compiuto dai suoi che arriveranno al torneo senza pressioni e volenterosi di fare bene.

Nicolato: “Europeo? Vincere non è l’unica cosa che conta”

“Abbiamo raggiunto obiettivi in un momento difficile per tutti. Non era affatto scontato”, ha esordito Nicolato. “È stata una grande prova da parte di tutti, siamo riusciti anche a mandare qualche ragazzo nella Nazionale maggiore. Chi è andato con Mancini tra l’altro è stato anche protagonista. La pandemia ha creato nuove condizioni, la necessità dei club di puntare su qualche ragazzo è diventata una risorsa per noi”.

E ancora sul futuro, personale e non solo: “Io in un club? Il percorso federale mi ha dato una conoscenza internazionale preziosissima. Vivo giorno per giorno. Altri discorsi lasciamoli perdere”. “Europeo? Le favorite sono quelle di sempre negli ultimi anni. L’Inghilterra ha un gruppo forte, la Spagna è la Spagna. Il Portogallo se fa scendere i ’99 è fortissimo. Noi non abbiamo pressioni. La vittoria è la conseguenza di un lavoro non il fine. Si vince sul campo e vince uno solo ma non mi piace l’idea che vincere è l’unica cosa che conta”.