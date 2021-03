Italia U21, Nicolato: “Premiata l’abnegazione dei ragazzi. Non abbiamo capito gli arbitraggi”

Il ct dell’Italia U21 Nicolato ha commentato il match contro la Slovenia, vinto dagli azzurri 4-0, ai microfoni della Rai: “Faccio i complimenti alla squadra e allo staff. Siamo orgogliosi di come abbiamo raggiunto l’obiettivo in un momento di difficoltà. Non parlo dell’espulsione di stasera ma dispiace per Marchizza. Non siamo stati bravi a capire il metro di giudizio degli arbitri. L’abnegazione dei ragazzi è stata premiata stasera e adesso siamo ai quarti di finale anche se non è stato facile”.