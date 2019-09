Italia U21, Nicolato: “Sta nascendo un bel gruppo. Kean e Zaniolo? Credo in loro, devono imparare dagli errori…”

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Radio 1, in occasione della trasmissione Radio Anch’Io Sport. Nazionale e futuro nella parole del commissario tecnico che ha fatto un focus anche su Kean e Zaniolo dopo le recenti vicende disciplinari.

NUOVA U21 – “Sta nascendo da un mix di giocatori che hanno fatto un bel percorso negli ultimi anni. Dall’Under 15 in avanti. Un lavoro che inizia da lontano e speriamo possa portare a dei risultati”.

LUSSEMBURGO – Domani la sfida contro il Lussemburgo: “Il girone, in generale, non è semplicissimo. Ci sono federazioni in grande crescita. La Svezia è una squadra di buon livello. La Finlandia lo stesso. Dobbiamo stare bene in campo, sistemarci nel modo migliore. C’è grande equilibrio con diverse Nazioni”.

KEAN E ZANIOLO – “Non c’è bisogno di parlare molto. Sono ragazzi con grandissime qualità. Devono fare un certo tipo di percorso e fare qualche riflessione anche su qualche errore. Sbagliare non è un problema, il problema sarebbe non imparare da questi. Io credo molto in loro. Fare il calciatore non è solo il campo, ma un lavoro di gruppo da rispettare. C’è da rispettare le regole e devono solo fare il loro lavoro”. E su Zaniolo: “Può fare tanti ruoli. Non per forza dietro alla punta. Ogni allenatore lo vede in un punto diverso, anche io l’ho fatto. Trequartista o mezz’ala”.