Italia U21, Nicolato traccia il bilancio: “Gettate basi importanti”

Il Commissario Tecnico commenta l'esito della spedizione azzurra

Non è bastato l'orgoglio messo in campo. L' Italia Under 21 si è dovuta arrendere ai pari età del Portogallo nei quarti di finale dell'Europeo di categoria. La sconfitta è arrivata con un 5-3 maturato solo ai tempi supplementari, dopo che nei 90 minuti regolamentari gli azzurri erano stati capaci di rimontare dal 3-1 al 3-3.

Il Commissario Tecnico Paolo Nicolato ha voluto esprimere il suo pensiero sulla spedizione azzurra. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Io e il mio staff siamo orgogliosi di questi ragazzi, abbiamo ottenuto risultati importanti, col Portogallo si è tenuto il possesso 50-50 nonostante siamo stati a lungo in dieci. Difficile dire potessimo dare di più. Mi ha fatto piacere il messaggio di Rui Jorge, dal campo bisogna uscire sempre da vincenti, anche se non si può farlo sempre. Abbiamo gettato delle basi in questo biennio, ora dovremo aggiungere altri profili, vedendo cosa ci dice il campionato per proporre una formazione competitiva che possa riproporre certe emozioni".