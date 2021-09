Italia U21-Romania a Frosinone

Gli Azzurrini giocheranno per la quarta volta nella città laziale, dove il 12 ottobre la Nazionale Under 20 affronterà il Portogallo in un match valido per il Torneo 8 Nazioni

Redazione ITASportPress

Lo Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone ospiterà martedì 16 novembre (ore 17.30) l’amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Romania. Prima della sfida con i pari età romeni, gli Azzurrini saranno impegnati in tre gare valide per le qualificazioni al Campionato Europeo con Bosnia ed Erzegovina (8 ottobre, Zenica), Svezia (12 ottobre, Monza) e Repubblica d’Irlanda (12 novembre, Dublino).

L’Under 21 giocherà per la quarta volta a Frosinone, che martedì 12 ottobre ospiterà anche il match del Torneo 8 Nazioni tra Italia e Portogallo. Nella città laziale l’Italia è imbattuta avendo ottenuto una vittoria e due pareggi, compreso il 2-2 nell’ultima amichevole con la Croazia disputata nel marzo 2019. Sono 17 invece i precedenti con la Romania, con un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.