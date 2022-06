Italia U21 spreca e con lo Svezia è 1-1. Qualificazione rimandata

L'Italia Under 21 ha pareggiato stasera nel match contro la Svezia a Helsingborg tappa chiave per Euro 2023. Un gol per parte e qualificazione all’Europeo rimandata. Gli Azzurrini vanno subito sotto e poi sbattono contro il muro gialloblù, pareggiando su rigore ma senza riuscire poi a trovare il vantaggio nonostante le numerose occasione nella ripresa. Gli svedesi resistono all'assedio italiano ma, complice il pareggio, sono aritmeticamente fuori dall'Europeo. Ad una partita dalla fine del girone l’Italia è comunque sicura degli spareggi: basterà un pari contro l’Irlanda per conquistare la qualificazione.