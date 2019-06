Italia U21, Tonali: “Abbiamo fatto una gran partita, loro stavano tutti in difesa”

Una sconfitta inaspettata e forse immeritata per l’Italia Under 21 questa sera contro la Polonia, che complica e non poco il discorso qualificazione per le semifinali dell’Europeo. Ecco il commento da parte del centrocampista degli azzurrini Sandro Tonali, all’esordio nella competizione, ai microfoni di Rai Sport: “È stata una partita difficile, una volta che i polacchi hanno segnato si sono messi tutti dietro alla linea del pallone. Credo che noi abbiamo fatto molto bene, dimostrando di essere una vera squadra, poi chiaro che perdere fa male. Nella prima mezz’ora abbiamo avuto davvero tante occasioni, ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Purtroppo a volte succede così: o lo fai, oppure lo prendi. Siamo sempre rimasti in partita, contro una squadra che – ripeto – stata molto sulla difensiva. Sabato sfideremo il Belgio, la testa va solo su quel match che dobbiamo per forza vincere”.