Italia U21 travolgente: Moldavia spazzata via 4-0

Quattro gol per ripartire. L’Italia Under 21 spazza via dubbi ed incertezze e si presenta al meglio nella sfida contro la Moldavia. Gli azzurrini agli ordini di Nicolato travolgono nettamente gli avversari con una prestazione notevole. Nel primo tempo, Kean e Zaniolo sfiorano ripetutamente il vantaggio, ma il gol arriva solamente al 33′ grazie a Scamacca che trova una conclusione potente e vincente. Nella ripresa, l’Italia dilaga. Al 53′ Frattesi si fa trovare pronto ed insacca da distanza ravvicinata. Nove minuti dopo è ancora Frattesi ad andare in gol. Al 69′ Tumminello archivia la pratica. Buona la prima per Nicolato, che inizia nel migliore dei modi la sua esperienza da Commissario Tecnico.