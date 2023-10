Italia, Udogie nuovamente vittima di insulti razzisti

Altro giro altra corsa per Destiny Udogie , che non riesce a scrollarsi di dosso i mai graditi e sempre fuori contesto insulti a sfondo razzista. Il difensore del Tottenham è stato colpito sui social in seguito a un post condiviso sulla propria pagina Facebook dal Comune di Nogara, il quale celebrava il calciatore proprio concittadino: "Stasera al settantanovesimo minuto di Italia-Malta il primo nogarese della storia a debuttare in nazionale maggiore di calcio. Ciò dimostra che nessun sogno è impossibile. Complimenti Udo!". Poi gli insulti.

GLIINSULTI: Come riferito in precedenza, il post condiviso è stato poi raggiunto da diversi insulti razzisti. Di seguito riportiamo alcune frasi tipo: "Non è italiano, è palesemente africano" oppure "Dalla Nigeria a Nogara è un attimo". Ciò dimostra come il problema del razzismo sia tutt'altro che risolto in Italia, come all'estero d'altronde, per cui si attende l'intervento duro e definitivo delle istituzioni. Il primo a soccorrere Destiny è stato il Sindaco di Nogara, Flavio Pasini: "Prendiamo nettamente le distanze da ogni frase contro il colore della pelle di Destiny. È nogarese e non è ammissibile leggere certe cose contro un ragazzo che è nato e cresciuto nel mio paese". Ricordiamo che una situazione del genere è già accaduta in precedenza, con sempre Udogie protagonista. In quel caso, però, il contesto era inglese e i tifosi erano avversari.