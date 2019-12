Italia, ufficiale: fissata un’amichevole contro la Germania il 31 marzo prossimo

La notizia era nell’aria già da un po’, ora è arrivata l’ufficialità: l’Italia giocherà un test amichevole contro la Germania il prossimo 31 marzo, al Max-Morlock Stadion di Norimberga. Gli azzurri del c.t. Roberto Mancini, così, avranno modo di sfidare una Nazionale di livello superiore rispetto a quelle incontrate nel girone di qualificazione a Euro 2020 per poter capire effettivamente a che punto è giunta la crescita del gruppo, quasi ormai definito per la fase finale della competizione continentale. L’Italia, in virtù delle dieci vittorie in altrettante gare di qualificazione, è data dai media e dai bookmaker come una delle favorite al titolo, ma – come detto – occorre frenare gli entusiasmi e misurarsi contro avversari di un certo spessore, perché sarà l’europeo più “grande” e competitivo di sempre.