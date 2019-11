Italia Under 21, 3-0 all’Islanda per le qualificazioni a Euro 2021: Cutrone scatenato

Procede bene il percorso di qualificazione all’Europeo di categoria del 2021 per l’Italia Under 21, ereditata qualche mese fa dal c.t. Paolo Nicolato. Gli azzurrini, infatti, allo Stadio Mazza di Ferrara hanno ottenuto il successo per 3-0 sull’Islanda con le reti di Riccardo Sottil e Patrick Cutrone, quest’ultimo autore di una doppietta. Vero mattatore l’ex attaccante del Milan, ora ai Wolves in Inghilterra, che ha partecipato attivamente anche al gol del momentaneo vantaggio, arrivato al 32′: si destreggia fra due avversari, crossa al centro dove Pinamonti fa da sponda e Sottil insacca in spaccata. Nel finale il 21enne trova, come detto, una doppietta: al minuto 84 sigilla il 2-0 in controbalzo dopo un tentativo di Scamacca respinto, poi firma il 3-0 finale al 90′ su splendido filtrante dello stesso centravanti dell’Ascoli.

Dopo un recupero rovente, con tante proteste e alcuni cartellini (uno rosso anche per un membro della panchina dell’Islanda), il fischio finale. Italia a 10 punti dopo 4 match, secondo posto dietro all’Irlanda, che però conta 2 partite giocate in più.