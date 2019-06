Italia Under 21, Kean e Zaniolo puniti da Di Biagio e fuori rosa? Ecco perché

A pochissimo tempo dalla terza ed ultima partita del girone dell’Europeo Under 21, quella contro il Belgio, scoppia il caso Zaniolo e Kean per quanto riguarda l’Italia di Di Biagio, che deve a tutti i costi guadagnarsi l’accesso alle semifinali del torneo. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate da Il Romanista, il centrocampista offensivo della Roma e l’attaccante della Juventus si sarebbero presentati in ritardo ad una riunione tecnica e il c.t. avrebbe deciso di punirli escludendoli in vista del match di questa sera. L’ex Inter avrebbe comunque saltato il match per squalifica, ma il centravanti classe 2000 doveva cominciare titolare il match, stando anche alle parole rilasciate ieri in conferenza stampa dal commissario tecnico ieri pomeriggio. Invece, se tutto fosse confermato, con Chiesa e Cutrone Di Biagio dovrà scegliere un altro giocatore.