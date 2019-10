Italia Under 21, Nicolato: “Avremo difficoltà con l’Armenia, ma vogliamo fare una bella partita”

È la vigilia di un nuovo importante impegno per l’Italia Under 21 del c.t. Paolo Nicolato. Domani infatti, lunedì 14 ottobre, gli azzurrini scenderanno in campo contro l’Armenia, in trasferta, per il terzo match delle qualificazioni a Euro 2020. Dopo aver vinto a settembre 5-0 con il Lussemburgo, la Nazionale ha pareggiato 0-0 in Irlanda lo scorso giovedì, peraltro con espulsione di Kean. Ecco le parole in conferenza del tecnico Nicolato: “Sono una squadra in gamba, sappiamo già che avremo difficoltà e bisogna dunque essere pronti per affrontarli e risolverli. Ci vuole tempo per fare bene, non scordiamoci che siamo all’inizio di un percorso biennale nuovo, cerchiamo di essere sereni e tranquilli, pensando che ogni gara è una storia a sé. Vogliamo fare una bella partita, teniamo il 4-3-3 come base”.