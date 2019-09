Italia Under 21, Pinamonti: “Entro nel gruppo con massima umiltà, Nicolato fra i migliori tecnici”

Dall’Italia Under 20 a quella Under 21, il salto (meritato) di Andrea Pinamonti, ex Frosinone, ora in prestito dall’Inter al Genoa. Queste le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Mi è spiaciuto non partecipare agli ultimi Europei, ora ricomincio con grande voglia per recuperare quello che ho perso. Entro con estrema umiltà, partendo da zero. Il gruppo è nuovo in maggior parte, insieme bisogna costruire qualcosa di bello ed importante. Nicolato è fra i migliori tecnici in circolazione, dal punto di vista calcistico come da quello umano. Tira fuori il meglio da ogni giocatore, anche per la mia crescita è stato determinante. Dobbiamo integrarci in fretta, il tempo per lavorare in Nazionale è poco, per cui bisogna sfruttare al meglio gli allenamenti che abbiamo a disposizione per diventare uniti e compatti”