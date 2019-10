Italia Under 21, tanto nervosismo e nessun gol contro l’Irlanda: finisce 0-0, Kean espulso

Finisce con un pareggio senza reti la seconda partita dell’Italia Under 21 nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria in programma nel 2021. Si giocava in Irlanda, capolista del girone, avendo vinto le 3 partite precedenti (ha quindi due partite in più giocate rispetto agli azzurrini di Paolo Nicolato). Tanto nervosismo e poche occasioni da gol nel primo tempo, il c.t. nell’intervallo ha voluto richiamare in panchina gli attaccanti Scamacca e Pinamonti per lanciare Kean e Cutrone. Una ripresa tutto sommato equilibrata, con un paio di occasioni firmate Tonali e Adjapong per l’Italia e una con Parrott; al 64′ ingenuità per Moise Kean, attualmente all’Everton, che per un fallo di reazione lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Tempo un minuto e resta in dieci anche l’Irlanda per il doppio giallo estratto ai danni di Parrott. Meglio la selezione di casa nel finale, ma tutto resta fermo: 0-0 il finale.