Italia Under 21 travolgente: 6-0 all’Armenia

Tutto facile per l’Italia Under 21 contro l’Armenia. Gli azzurrini, nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2021, si sono imposti per 6-0 grazie alla doppietta di Kean e alle reti di Pinamonti, Zanellato, Scamacca e Bettella. Un successo che permette alla formazione di Nicolato di salire a quota 13 in classifica.

LA GARA – Gli azzurrini partono subito forte e sbloccano il risultato già al 15′ con Kean. Dieci minuti più tardi arriva anche il raddoppio di Pinamonti, mentre è ancora l’attaccante dell’Everton, al 41′, a siglare la terza rete. Nella ripresa segnano anche Zanellato (53′), Scamacca (57′) e Del Prato (66′).