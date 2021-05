Italia Under20, i convocati di Bollini per due amichevoli

La Nazionale Under 20 ritorna in campo. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 30 giocatori per uno stage e due amichevoli. L’appuntamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia è per la sera del primo giugno e, dopo aver effettuato i...

Redazione ITASportPress

La Nazionale Under 20 ritorna in campo. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 30 giocatori per uno stage e due amichevoli. L’appuntamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia è per la sera del primo giugno e, dopo aver effettuato i test anti covid, sosterranno dal giorno dopo fino al 4 giugno un doppio allenamento quotidiano. La mattina di sabato 5 giugno, gli Azzurrini si sposteranno a Coverciano per impegnare alle 11 in una partita di allenamento la Nazionale di Roberto Mancini, al Centro Tecnico Federale per preparare l’imminente Campionato Europeo. Domenica 6 giugno, trasferimento alla volta di San Marino dove allo Stadio Serravalle, alle 18, i ragazzi di Bollini affronteranno la locale Nazionale maggiore.

Prima convocazione per il difensore del Cittadella Tommaso Cassandro che con questo raduno, inizia la sua avventura in Azzurro.

Sono molto contento – dichiara il tecnico Azzurro Bollini – di ricominciare giocando con la Nazionale maggiore a Coverciano: siamo onorati di metterci al servizio degli Azzurri che tra poco inizieranno la sfida europea. Sarà una bella esperienza per i ragazzi della Under 20”. Per ciò che riguarda il raduno, il tecnico Azzurro mette in rilievo quali saranno i nodi da affrontare: “Durante questo lungo periodo di inattività, i percorsi individuali dei ragazzi si sono differenziati: chi ha giocato di più, chi meno. Quindi avremo il nostro da fare per coniugare i diversi aspetti della preparazione: quello atletico, quello tecnico-tattico e quello morale. Con l’ultimo test a San Marino – conclude Bollini – avremo la possibilità di valutare lo stato delle cose”.

La partita con la Nazionale maggiore di San Marino sarà trasmessa in diretta dal canale locale RTV (canale 520 di Sky Italia).

Elenco dei Convocati

Portieri: Alessandro Russo (Virtus Entella), Filippo Rinaldi (Parma), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Gabriele Ferrarini (Venezia), Devid Eugene Bouah (Cosenza), Tommaso Cassandro (Cittadella), Davide Bettella (Monza), Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Christian Dalle Mura (Reggina), Antonino Gallo (Lecce);

Centrocampisti: Jacopo Da Riva (Vicenza), Filippo Ranocchia (Juventus), Mattia Viviani (Brescia), Manolo Portanova (Genoa), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabrizio Caligara (Ascoli), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Marco Brescianini (Virtus Entella), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Alessio Riccardi (Delfino Pescara), Emanuele Zelli (Chievo);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Cremonese), Pietro Pellegri (Monaco), Sebastiano Esposito (Venezia), Emanuel Vignato (Bologna ), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona), Nicolò Cudrig (Monaco).

Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Segretari: Fabio Ferappi e Fabrizio Del Principe; Allenatore, Alberto Bollini; Collaboratori Tecnici: Daniele Franceschini; Giovanni Valenti; Elvis Abbruscato; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Leonardo Carletti; Nutrizionista, Cristian Petri; Medici: Matteo Vitali ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapisti: Tommaso Cannata e Giuseppe Galli