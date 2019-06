Italia Under 21, Di Biagio: “Stiamo rivivendo Italia ’90. Gli spagnoli? Caduta di stile. Su Totti…”

Archiviato il bel successo contro la Spagna per 3-1, per l’Italia Under 21 è già tempo di pensare al secondo impegno dell’Europeo di categoria: al Dall’Ara di Bologna, già sede del debutto, arriva la Polonia, che domenica ha battuto il Belgio 3-2 al termine di un match scoppiettante. Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico degli azzurrini Luigi Di Biagio: “Contro i polacchi sarà una gara ben diversa, direi scorbutica: sanno difendere e ripartire molto bene, quando sembra in difficoltà sa uscirne fuori con qualità. Bisogna cercare di fare la differenza sul piano dell’intensità nel prenderci la palla e nell’attaccare. Stiamo rivivendo le sensazioni di Italia ’90: questi ragazzi ancora non erano nati, ma io sento la stessa voglia di appartenenza e che la gente ha voglia di gioire, di festeggiare. Il clima è stato incredibile e ne sono rimasto esterrefatto, noi dobbiamo cavalcarne l’onda”.

Sulla formazione: “Cambieremo quel che serve, questa è la filosofia. Sulle polemiche degli spagnoli che dicono che li abbiamo picchiati beh, credo sia una caduta di stile. Due anni fa dopo il rosso a Gagliardini nelle semifinali non mi sono mica lamentato…”.

Sull’addio di Totti alla Roma: “Ho già un’idea di quello che sta succedendo e ne parlerò con Francesco, anzi l’ho già fatto. Da fuori sembra sicuramente che le parti vogliano farsi del male. Dopo De Rossi, è toccato a lui e non capisco perché avvengano queste cose. Io vedevo coinvolto Francesco negli scorsi mesi, tra una partita di paddle e l’altra, parlava di direttori sportivi, allenatori, giocatori che avrebbe voluto. Lo vedevo presente, ecco perché pensavo che dopo un anno e mezzo ci fosse stata una sterzata al suo percorso dirigenziale. Peccato per Roma, la Roma e i suoi tifosi: non so cosa sia successo nel dettaglio”.