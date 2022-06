Italia-Ungheria, Donnarumma potrebbe farcela. Le condizioni

Questa mattina ha lasciato il ritiro della Nazionale Samuele Ricci: il centrocampista del Torino si aggregherà oggi alla Nazionale Under 21, impegnata in serata a Differdange con il Lussemburgo. È invece partito regolarmente con la Nazionale alla volta di Cesena Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro in occasione della gara di sabato con la Germania ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali si è sottoposto ieri hanno escluso ulteriori complicazioni e le sue condizioni continueranno ad essere monitorate.