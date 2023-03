Italia, Verratti: “Napoli città calorosa, ci aspetta una partita importante”

Marco Verratti si è presentato in conferenza stampa di vigilia per la sfida Italia-Inghilterra. Il match andrà in scena alle 20:45 di domani e vede la Nazionale di Roberto Mancini tornare a giocarsi il tutto per tutto, in sfide realmente importanti. “Napoli è una città molto calorosa, la squadra sta andando bene in campionato e in Champions. È il momento giusto per venire qui. Ci aspetta una partita molto importante contro una grande nazionale, ma noi vogliamo dimostrare quello che abbiamo preparato e fare una grande gara” ha dichiarato il centrocampista azzurro.