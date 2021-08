Italia, Verratti: “Vogliamo anche il Mondiale. Come dice Mancini…”

Verratti guida un Psg con Donnarumma e Messi in più «Qatar 2022? Come dice Mancio: crederci»

Redazione ITASportPress

L'Italia torna in campo per le qualificazioni Mondiali Qatar 2022. Uno dei calciatori più talentuosi è Marco Verratti che dopo aver vinto l'Europeo ha pensato al matrimonio: «La vita personale – spiega Verratti alla Gazzetta dello Sport - viene prima di tutto il resto: il si a Jessica è stato davvero qualcosa di molto intenso, ma poi non lascio il resto indietro. E’ stata davvero una bella estate. Il titolo ce lo siamo meritati. Quando ero in campo davo tutto, ma intorno all’70’ il ginocchio cominciava a bruciare. L’ho vissuta con la stessa passione di tutti i tifosi italiani. Ma non ho mai pensato: ci fanno gol e perdiamo. Nessuno si immaginava che l’Italia potesse vincere, ma con il lavoro, la fiducia e un grande gruppo si realizzano cose impossibili».

Il Mondiale in Qatar è un obiettivo?

«Come dice c.t. Mancini nessuno vieta di crederci. E’ un obiettivo, ma bisogna continuare con questa mentalità, dando il 100% se vai in campo o resti in panchina. Tatticamente giochiamo come un grande club: un bel vantaggio sulla concorrenza».

Con o senza Mbappé, il Psg è favorito in Champions. E’ l’anno giusto?

«Siamo una squadra completa, ma dobbiamo crederci, perché nessuno ti regala nulla. Facciamo parte delle 3-4 favorite, con City e Bayern. Questo club ci dà tutto per vincere. La campagna acquisti è stata incredibile. Non solo per Messi. Hakimi è fortissimo, come Donnarumma. Ci sono campioni di grande esperienza come Wijnaldum e Sergio Ramos. Non possiamo lasciarci sfuggire un’opportunità così. Non capita spesso di giocare in una squadra così forte».

Con il City sarà rivincita.

«Occhio però anche al Lipsia. In Champions non c’è mai un girone facile. Ma mi piace così. Bisogna sfidare i più forti per diventare i più forti. Saranno partite emozionanti per noi in campo e per i tifosi».