James Rodriguez, infortunio in allenamento con la Colombia: si teme rottura del crociato

Sono ore di apprensione in casa Colombia, e di riflesso anche in casa Real Madrid. A margine dell’ultimo allenamento della Nazionale dei Cafeteros, James Rodriguez ha subito un brutto infortunio. Dalle prime parole ufficiali emerse, si cerca di non creare allarmismo ma si crede possa essere qualcosa di serio.

Molti media locali, tra cui Caracol Radio, però temono che possa trattarsi addirittura della rottura del legamento crociato che, se confermata, chiuderebbe in anticipo la stagione di James Rodriguez, in Nazionale e, chiaramente, al Real Madrid.

COMUNICATO – “La nazionale colombiana riferisce che durante l’allenamento di giovedì, in un contrasto accidentale, James Rodriguez si è lamentato di un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore è stato controllato dallo staff medico e la prima diagnosi resta riservata. Per ora e per precauzione, è stato escluso dalla sfida contro il Perù. Nelle prossime ore verrà condotto uno studio di imaging dettagliato per confermare la diagnosi definitiva, che verrà condivisa con il club”, queste le parole pubblicate attraverso un comunicato dalla Colombia sulle condizioni del calciatore che in estate era stato molto vicino al trasferimento in Italia al Napoli.