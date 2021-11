Jorginho: “Il calcio a volte ti punisce, ma siamo l’Italia e a marzo sarà battaglia”

Il messaggio del centrocampista italiano dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord

Tra i calciatori più criticati di queste ultime uscite dell'Italia c'è sicuramente Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana è stato suo malgrado protagonista in negativo delle recenti sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord. Prima con il rigore fallito contro gli elvetici, poi con una prova sottotono nell'ultima gara del girone di qualificazione a Qatar 2022. Eppure, il desiderio di rimettere la testa in alto e far vedere di cosa la squadra Azzurra è capace è davvero tanta come dimostrano le sue parole su Instagram nelle ore successive al mancato approdo diretto al Mondiale.