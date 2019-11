Kahn ‘chiude la porta’ a ter Stegen: “Non vedo alcun motivo per togliere Neuer…”

Ha fatto molto discutere la querelle legata alla porta della Germania. Il duello Neuer-ter Stegen e il noto botta e risposta tra i due. L’estremo difensore del Barcellona ha reclamato spazio chiedendo la possibilità di giocare titolare per la propria Nazionale. Dal canto suo, il numero uno del Bayern Monaco ha replicato di non avere alcuna intenzione di rinunciare a difendere i pali della Mannschaft.

Chi di portieri, decisamente se ne intende, è Oliver Kahn, ex storico numero uno e leggenda tedesca. Parlando a Kicker, l’ex estremo difensore ha decisamente messo la parola fine alla telenovela: “La questione del portiere è ben nota, perché la Germania è sempre stata ben fornita in questa posizione”, ha detto Kahn. “Ter Stegen ha il diritto di parlare del desiderio di giocare, ma al momento non vedo alcun motivo per cambiare qualcosa”. Ergo: Neuer resta il numero uno per buona pace del portiere del Barcellona. La Germania giocherà domani contro la Bierlorussia nella nona gara per le qualificazioni ad Euro 2020. Il portiere del Bayern Monaco, non sembra minimamente insidiato da quello blaugrana.