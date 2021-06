Europei, Kane: “Non vincere un trofeo con l’Inghilterra sarebbe un flop”

L'attaccante del Tottenham punta in alto

Manca sempre meno all'inizio dell' Europeo e l' Inghilterra si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La selezione dei tre leoni sta vivendo un momento importante, come dimostra il quarto posto all'ultimo Mondiale e l'ottima prestazione in Nations League. Un motivo in più per sperare di arrivare fino in fondo.

L'attaccante Harry Kane non ha dubbi: l'Inghilterra può e deve puntare in alto. Lo ha spiegato al London Evening Standard: "Spero che a mia madre non dispiaccia che riveli la sua età, ma è nata nel 1966. Mio padre è nato nel 1964, quindi aveva due anni quando l'Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo. Stiamo parlando di un sacco di tempo e sta a noi mettere le cose a posto. Qualora finissi la mia carriera di calciatore senza vincere un trofeo importante per l'Inghilterra, lo vedrei come un fallimento. So che abbiamo ancora margini per migliorare, ma questo è il nostro obiettivo e penso che possiamo farcela. Ci sono molte aspettative, ma anche convinzione. Conosco i miei compagni e sento che siamo pronti a tutto. Ci sono alcune grandi squadre, come Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Portogallo, e per vincere sappiamo che dobbiamo batterle, e questa è la sfida. Ma so per certo che nessuna di queste squadre vorrà affrontarci. Ci conoscono bene".