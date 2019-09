Karapetyan ancora senza pace: “Bonucci? Vorrei chiedergli perché abbia simulato…”

Dopo la polemica social delle scorse ore, Aleksandr Karapetyan, attaccante dell’Armenia, continua nella sua personalissima battaglia “contro” Bonucci e la sua simulazione che gli è costata il cartellino rosso nella gara contro l’Italia.

Non solo i messaggi su Instagram, questa volta, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, l’attaccante si è sfogato ammettendo di non darsi pace per l’accaduto ma soprattutto per il gesto incomprensibili del centrale della Juventus.

PERCHE’ – “Incredibile come uno dei migliori difensori al mondo come lui abbia fatto questa cosa. Io ho giocato una partita aggressiva e mi sono meritato la prima ammonizione, ma rivedendo l’azione in tv ho capito di non avere neppure sfiorato Bonucci”, ha detto Karapetyan. “Se ho un messaggio per Bonucci? Sì, ce l’ho. Vorrei chiedergli: ‘Perché l’hai fatto?’ Vorrei capire perché abbia simulato contro di noi. Aveva paura di perdere contro di noi? Ci considerava un grande avversario al punto da fare una cosa così pur di vincere?”.

SCUSE – E dopo i fatti, per l’attaccante ecco la magra consolazione con la solidarietà dei tifosi italiani, anche della Juventus: “Dopo aver segnato gli ho chiesto la maglia. Lui forse pensava che lo stessi provocando, ma io la volevo davvero. Le sue scuse non sono mai arrivate. Molti tifosi della Juventus, invece, mi hanno contattato su Instagram per chiedermi scusa”, ha concluso Karapetyan.