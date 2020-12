Klopp vota Löw: “Non posso fargli neppure una critica. E magari vince l’Europeo…”

Joachim Löw sempre al centro di tante voci in queste settimane. Il ct della Germania ha incassato la fiducia della Federcalcio tedesca che si era ritrovata a discutere del futuro della formazione anche a seguito del pesante k.o. subito contro la Spagna in Nations League. Nonostante i tanti pareri che volevano l’allenatore vicino alla “cacciata”, il tecnico è stato confermato e guiderà la squadra almeno sino ai prossimi Europei. A parlare della Nazionale è stato anche Jurgen Klopp, attuale manager del Liverpool, tra i candidati menzionati dai media proprio per l’eventuale posto lasciato libero da Löw.

Klopp: “Nessuna critica per Löw. Magari vince l’Europeo…”

Parlando ai microfoni di Welt am Sonntag, Klopp ha detto la sua sulle note vicende attorno alla Germania e al suo ct: “Personalmente credo che esistano grandi possibilità che riesca a cambiare le cose”, ha dichiarato l’allenatore del Liverpool sul collega. “Il prossimo anno c’è l’Europeo. Forse vincerà o comunque forse andrà lontano. Nessuno è perfetto. E la maggior parte di noi allenatori è bravo e Löw lo è. Ho lo 0% di critiche nei suoi confronti. L’effetto di alcune scelte si vede col tempo e io confido in lui che ha pianificato esattamente tutto. La gente pensa sempre che il prossimo allenatore lo farà subito meglio, ma non è sempre l’allenatore l’unico motivo per cui le cose vanno bene o male”.