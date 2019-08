Kroos, la confessione: “In caso di vittoria degli Europei, potrei dire addio alla Nazionale…”

Quella che sta per cominciare, sarà la sesta stagione con la maglia del Real Madrid per Toni Kroos. Il centrocampista, elemento cardine della squadra di Zinedine Zidane, ha in queste ore parlato a Kicker, lasciandosi andare ad una confessione circa il suo futuro con la Nazionale tedesca.

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è giocare bene, il resto viene poi di conseguenza. Se giochi bene, poi ti ritroverai in lotta per i titoli”.

ZIDANE – “Non è facile riportare la squadra nel punto in cui l’ha lasciata Zidane: raggiungere quel livello è difficile. Noi, quando Zizou è tornato a marzo, eravamo in una situazione diversa rispetto a quando ha lasciato nel maggio 2018”.

JOVIC – “Si è integrato bene, ma ha avuto sfortuna riportando un infortunio. Il suo arrivo ci aiuterà grazie a quello che sa fare: segnare”.

NAZIONALE – “Penso che abbiamo la possibilità di vincere gli Europei 2020. In caso di vittoria, sarebbe un buon momento per pensare al ritiro dalla Nazionale…”