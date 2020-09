Kulusevski è un caso per la Svezia: “Escluso dai titolari con la Francia? Sono scioccato”

Fa discutere Dejan Kulusevski. Lo svedese della Juventus è stato protagonista inatteso del match tra la sua Svezia e la Francia. Un gol o una prodezza in campo? No. Semplicemente le sue affermazione post gara inattese. Entrato soltanto al minuto 70 della sfida, per sostituire Sebastian Larsson, il centrocampista ex Parma si è detto molto stranito per non essere partito nell’undici titolare.

Kulusevski: “Scioccato per la scelta del ct”

Come riporta il portale svedese AftonBladet, Kulusevski ha commentato in modo piuttosto diretto la decisione del ct Andersson di non schierarlo dall’inizio nella gara contro la Francia: “Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato dal fatto di essere entrato a gara in corso. In allenamento è andato tutto molto bene ma non so. Il calcio è anche questo. Ammetto che è una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister”.

