La Fifa valuta se far disputare il Mondiale ogni due anni

Sarebbe una vera rivoluzione che al momento è solo una ipotesi remota

La Federcalcio dell'Arabia Saudita ha proposto alla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) di rivedere la struttura della Coppa del Mondo e di far disputare la competizione non una volta ogni quattro anni, come adesso, ma ogni due. Come riportato da ESPN, tale iniziativa è guidata dall'impatto della pandemia e dalla necessità di aggiungere valore alle partite internazionali, sia dal punto di vista competitivo che finanziario. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha promesso di considerare la proposta e condurre ricerche.