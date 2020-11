La Francia perde e Pogba finisce nel mirino della critica: “Passeggia in campo. Suo atteggiamento è preoccupante…”

Brutta prestazione in amichevole per la Francia di Didier Deschamps che perde per 2 reti a zero contro la meno quotata Finlandia. Se il ct ha voluto spronare i suoi senza trovare particolari scuse per la pessima gara, sui social e sui media transalpini al centro della critica ci finisce Paul Pogba. Sotto la lente d’ingrandimento, in modo particolare, un momento della gara, l’azione che ha portato alla seconda rete dei rivali dei galletti.

Francia k.o., la critica se la prende con Pogba

Questione di atteggiamente e forse di scarsa preparazione fisica. Paul Pogba viene messo sotto accusa per la sua prova del primo tempo e per la sua “marcatura” in occasione del gol dello 0-2 segnato dalla Finlandia. “Il linguaggio del corpo è preoccupante”, hanno scritto alcuni utenti via social. “I primi 45 minuti ha passeggiato in campo. In difesa non ha aiutato. Basta guarda come hanno segnato il secondo gol. In campo diceva ai suoi compagni cosa fare e a chi passare la palla e basta e diceva di darla a tutti tranne che a lui”.

Insomma, non certo una bella serata per il Polpo del Manchester United che, a vedere i replay, probabilmente poteva davvero fare qualcosa in più per evitare la conclusione che ha poi portato al secondo gol dei rivali.