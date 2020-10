La Germania fa sorridere Gosens: ancora convocato per la Nations League

Robin Gosens sorride e rende orogliosa anche l’Atalanta. L’esterno mancino della Dea è ancora tra i convocati dalla Germania di Joachim Löw per gli impegni di Nations League e per l’amichevole contro la Turchia.

Gosens ancora convocato dalla Germania

Il ct della Germania ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale tedesca. Sia per il match amichevole del 7 ottobre in cui andrà in scena la sfida contro la Turchia, sia per le gare con Ucraina (10 ottobre) e Svizzera (13 ottobre) valide per la Nations League. Tra i giocatori c’è ancora Robin Gosens che conferma dunque l’ottimo momento con il club e che ha meritato ancora la chiamata del proprio Paese.

Come ha specificato con un messaggio anche social il profilo della formazione tedesca alcuni dei convocati giocheranno unicamente in Nations League e non saranno presenti nella gara amichevole. Si tratta di Manuel Neuer, Niklas Sule, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg e Toni Kroos.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Leno, Neuer, Trapp.

Difensori: Emre Can, Ginter, Gosens, Halstenberg, Henrichs, Klostermann, Koch, Rudiger, Schulz, Stark, Sule, Tah.

Centrocampisti: Amiri, Brandt, Dahoud, Draxler, Goretzka, Havertz, Hofmann, Kimmich, Kroos, Neuhaus, Serdar.

Attaccanti: Timo Werner, Serge Gnabry, Waldschmidt.