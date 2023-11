La Liga farà causa alla FIFA per il calendario fitto

La Liga farà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) nell'ambito della sua controversia con la FIFA sul calendario fitto. I massimi vertici spagnoli non sono contenti della nuova regola, che entrerà in vigore a settembre 2026. Dopo i Mondiali infatti ci sarà una finestra in meno per le partite delle Nazionali nel calendario, ma la pausa di settembre aumenterà a 16 giorni e comprenderà fino a quattro incontri. Ora questa pausa dura otto giorni. Questa norma è stata approvata nel dicembre 2022. Si prevede che la nuova struttura del calendario durerà fino al 2030, quindi al termine della Coppa del Mondo che si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco. La Liga ritiene che una pausa prolungata per le partite delle nazionali causerà gravi danni ai campionati e danneggerà i giocatori stessi.