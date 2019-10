Lascia la Nazionale perché malato: Maddison beccato al casinò mentre gioca a poker

Guai in vista per James Maddison, centrocampista del Leicester, che dopo essere stato convocato dalla Nazionale inglese ha dovuto lasciare il ritiro per malattia. Peccato, però, che poche ore dopo sia stato beccato a giocare al casinò.

Come racconta il Sun, infatti, il giovane calciatore aveva ottenuto il permesso di lasciare il ritiro della Nazionale di Southgate a causa di un problema di salute. Dopo l’ok del ct e della federazione, però, Maddison è stato trovato in un casinò mentre era intento a giocare a poker. Il tutto, documentato anche dalle foto. Il giocatore potrebbe essersi appena giocato la carriera, quantomeno quella con l’Inghilterra senza mai aver fatto l’esordio. Per lui, infatti, solo convocazioni ma mai una presenza.