L’azzurro Italia torna a far sorridere El Shaarawy: “Orgoglioso ed entusiasta di ricominciare”

Era dato per scontento e desideroso di tornare in Italia. Adesso, Stephan El Shaarawy è stato accontentato. Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha deciso di convocarlo per gli impegni degli azzurri in Nations League riportando l’esterno offensivo in Patria. Dal canto suo, l’ex Milan e Roma ha mostrato tutta la propria gioia con un messaggio sui social.

El Shaaraw: riecco il sorriso

Dopo il primo giorno in Nazionale, con tanto di allenamento agli ordini del ct Mancini, Stephan El Shaarawy si mostra felice, con una serenità che da tempo gli mancava. Complice la nostalgia di casa e la voglia di tornare in Patria dopo la decisione di andare in Cina, ecco l’esterno offensivo sfoggiare su Instagram un super sorriso accompagnato da un messaggio: “Tornare dopo 10 mesi a vestire la maglia della Nazionale è davvero un’emozione incredibile .. Felice, orgoglioso ed entusiasta di ricominciare”.

Il classe 1992 dello Shanghai Shenhua era dato per partente dalla Super League Cinese ma, ad oggi, nessuna trattativa per un suo ritorno in Europa e in Serie A è stata portata avanti. Per il Faraone d’Italia, il ritorno in Nazionale può essere l’occasione di farsi vedere e chissà… convincere qualche squadra a riportarlo a casa.