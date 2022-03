Leggende del calcio russo scrivono a Fifa e Uefa: “Scelta sbagliata escludere i club”

Sono 30 i firmatari della nota

Dopo l'esclusione dagli spareggi playoff per il Mondiale in Qatar della Russia e di tutti i club dalle coppe europee, l'Unione dei veterani di calcio dell'ex Unione Sovietica, ha scritto una lettera aperta alla FIFA e alla UEFA. Nella nota i veterani chiedono ai presidenti dei massimi organismi calcistici, Gianni Infantino e Alexander Ceferin di annullare la decisione di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali a causa della invasione russa in Ucraina. La lettera è stata firmata da 30 leggende a cominciare da Stanislav Cherchesov, Oleg Romantsev, Nikita Simonyan, Dmitry Alenichev, Rinat Dasaev, Yegor Titov, Alexander Samedov e molti altri.

“Caro signor Infantino! Caro signor Ceferin!

Noi, veterani del calcio sovietico e russo, ci rivolgiamo a voi in merito alla decisione presa da FIFA e UEFA di sospendere la Russia da tutte le competizioni internazionali a tutti i livelli fino a nuovo avviso.

Non comprendiamo né accettiamo questa decisione. Il calcio ha la missione di unire le persone in tutto il mondo. Il calcio è il gioco più popolare e democratico e dovrebbe essere tenuto libero da ogni forma di discriminazione. #StopDiscrimination è uno dei principi chiave della FIFA, come lei, signor Infantino, ha affermato molte volte. Ma la decisione presa da FIFA e UEFA contro i giocatori russi non è un esempio particolarmente palese di discriminazione? Giocatori della nazionale russa e dei club di tutte le età, ragazzi e ragazze, giocatori con disabilità: sono tutti vittime di questa decisione. Ne saranno colpiti anche un numero enorme di dipendenti che lavorano per organizzazioni sportive e milioni di fan, sia in Russia che all'estero.

Le conseguenze sono molto difficili da prevedere. Possono essere molto più dannose di quanto si possa immaginare oggi. Centinaia di atleti non potranno perseguire il proprio sogno e, peggio ancora, molti abbandoneranno il sogno stesso. Ciò è particolarmente veramente drammatico per le generazioni future. Crederanno che il calcio è un #EqualGame. Crediamo che la totale esclusione della Russia dal calcio comporti grandi rischi per lo sviluppo dello sport numero uno, non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa e nel mondo. Sappiamo che nel prendere questa decisione siete stati guidati dagli eventi che hanno avuto luogo in Ucraina. Ma non vediamo come l'esclusione della Russia da tutte le competizioni calcistiche internazionali possa aiutare a risolvere qualsiasi situazione geopolitica. Al contrario, tale decisione serve solo a provocare una spaccatura nella comunità calcistica mondiale.

Molti di noi hanno vissuto il periodo in cui il mondo è stato diviso in due dalla cortina di ferro, con scontri che sono durati per decenni. Allora, il calcio era davvero un mezzo per connettere le persone e una fonte di gioia per i fan di tutto il mondo. La politica, ad esempio, non ha impedito a Lev Yashin, il leggendario portiere sovietico, di vincere il Pallone

d'Oro e giocare per la nazionale sulla scia della Guerra Fredda.

La Russia è sempre stata un partner affidabile di FIFA e UEFA. Nel 2018 abbiamo ospitato la migliore Coppa del Mondo di sempre, secondo lei, Mr. Infantino. Nel 2021, abbiamo mantenuto standard elevati ospitando partite extra di EURO 2020 in un ambiente pandemico. La Russia ha sempre sostenuto tutti i progetti e le iniziative chiave proposti da FIFA e UEFA, e ne condivide i valori fondamentali. Sfortunatamente, in questo momento queste organizzazioni non sono intervenute per proteggere gli interessi della comunità calcistica russa e globale, e invece hanno immediatamente abbandonato la premessa di base di tenere la politica fuori dal calcio.

La Federcalcio russa ha impugnato le decisioni da lei prese dinanzi alla Corte internazionale di arbitrato per lo sport. Non siamo nella posizione di andare in tribunale. Tuttavia, vi chiediamo di ricordare che FIFA e UEFA dovrebbero tutelare gli interessi della comunità calcistica. Vi chiediamo di annullare un atto che è discriminatorio e molto pericoloso in termini di implicazioni per il calcio mondiale. Crediamo che anche lei sia consapevole dell'ingiustizia di questa decisione.