L’Europeo 2021 riprenderà dall’Olimpico, la Uefa svela il calendario

Il Coronavirus ha costretto il mondo dello sport a rivedere i suoi piani. Gli Europei sono slittati al 2021, ma la formula itinerante rimarrà invariata. La Uefa dopo le varie conferme riguardo le fasi finali di Champions League ed Europa League ha diramato i calendari per la competizione europea dell’anno prossimo.

Euro2021 riparte dall’Italia

Il match inaugurale di Euro2020 si sarebbe dovuto disputare in Italia e così sarà anche nel 2021. L’Olimpico di Roma ospiterà infatti la partita tra Italia e Turchia in programma alle 21. Il presidente della Figc Gravina ha accolto così la notizia: “Roma e l’Italia confermano il loro impegno per EURO 2020, la decisione della UEFA di confermare la Capitale quale sede inaugurale del torneo è una splendida notizia che fa guardare al futuro con sempre maggiore fiducia. Il calcio è un moltiplicatore di entusiasmo, non vediamo l’ora di poter vivere le emozioni di quello che sarà sicuramente un grande Europeo”. Sul proprio sito internet, la Uefa ha pubblicato il calendario integrale della competizione.