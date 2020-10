Lewandowski da record anche… quando viene sostituito per infortunio

L’attaccante del Bayern Monaco e della Polonia Robert Lewandowski non smette di segnare record in questo fantastico 2020 dal punto di vista delle vittorie. Sebbene lo 0-0 della sua Nazionale contro l’Italia non lo faccia troppo sorridere, anche per via dell’infortinio subito, ecco che la giornata del bomber può essere un po’ meno amara.

Lewandowski da record per la sostituzione

Come scrive Sport.pl, la partita di Lewandowski, sostituito per un problema alla caviglia, resta comunque da record. Infatti, il bomber non subiva un cambio da ben 5 anni. Il 32enne ha riportato probabilmente una piccola slogatura sul finire del match costringendolo ad andare in panchina prima del triplice fischio. Un fatto assolutamente inedito che non avveniva dal settembre 2015, quando la nazionale polacca ha affrontato Gibilterra. In quell’occasione Lewandowski era stato sostituito al 66′ minuto sul risultato di 6-0 per la Polonia.