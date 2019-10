Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni: Mancini rivoluziona gli azzurri

Liechtenstein-Italia, azzurri a caccia di un altro successo. Dopo aver conquistato l’accesso ad Euro 2020 con tre gare d’anticipo, la squadra di Roberto Mancini vuole concludere il proprio percorso senza intoppi, magari raggiungendo il punteggio pieno.

Per farlo, occorrerà battere questa sera in trasferta il Liechtenstein nel match valido per l’ottava sfida del gruppo J che l’Italia vuole concludere da imbattuta.

Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni – Padroni di casa che potrebbero schierarsi con una formazione piuttosto difensiva. Il ct Kolvidsson dovrebbe optare per un 5-3-2, dove Salanovic e Frick dovrebbero comporre il tandem offensivo. Mancini pensa a diversi cambi: tra i pali ci sarà Sirigu. Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini e Biraghi dovrebbero comporre la linea a quattro di difesa. In mezzo al campo spazio a Zaniolo, Cristante e Verratti, con il tridente che, salvo novità, dovrebbe essere composto da Bernardeschi, Belotti e Grifo.

Liechtenstein-Italia diretta tv e orario – Liechtenstein-Italia è in programma questa sera 15 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Rheinpark di Vaduz e sarà visibile in esclusiva in diretta tv in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay e in differita su Rai Replay.